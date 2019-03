Umstrittener Unkrautvernichter: Bauernverband aus NRW sieht „keine Alternative zu Glyphosat“

Köln Der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands lehnt ein Verbot von Glyphosat ab. Das Unkrautvernichtungsmittel ist seit langer Zeit umstritten.

Der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands (RLV), Bernhard Conzen, lehnt ein Verbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat ab. In der Landwirtschaft gebe es derzeit dazu keine Alternative, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag). Ohne Glyphosat wäre „die Nachhaltigkeit auf den Äckern und bei der Arbeit“ gestört.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hatte am Dienstag in den USA wegen eines Unkrautvernichtungsmittels mit dem Wirkstoff Glyphosat eine Niederlage vor Gericht erlitten. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand, dass das Mittel ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers gewesen sei.