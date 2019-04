Alarmgerät schreckt Tiere im Feld auf : Wildretter schützt Rehkitze vor dem Mähtod

Rehe verstecken ihre Kitze im hohen Gras, was für sie gefährlich werden kann. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hückeswagen Jedes Jahr werden bei der Ernte von Gras und Roggen im April und Mai tausende Rehkitze und andere Tiere von den Messern der Mähmaschinen getötet oder verletzt. Das wollen auch die Landwirte nicht – und setzen unter anderem auf Wildretter.

Noch zwei Wochen, dann beginnt Landwirt Christian Felbeck in Hückeswagen mit dem Mähen seiner Wiesen. Rund 30 Hektar sind es, das Gras braucht der 38-Jährige als Futter für seine 45 Milchkühe. Doch die schweren Mähmaschinen sind gefährlich für viele Wildtiere. Vor allem Rehkitze verstecken sich zur Erntezeit im hohen Gras, während die Ricken Futter suchen. Aber auch Junghasen und Bodenbrüter wie Kibitze oder Uferschnepfen suchen Schutz im hohen Gras.

Jedes Frühjahr sterben viele Jungtiere den Mähtod, weil sie von den Mähmaschinen erfasst werden. Nicht alle sind sofort tot, wenn sie in die Messer der Maschinen geraten, und verenden qualvoll. Die Deutsche Wildtier Stiftung geht von Schätzungen aus, nach denen jedes Frühjahr mehr als 90.000 Kitze auf diese Weise sterben.

Landwirt Felbeck nutzt seit vier Jahren einen so genannten Wildretter, um zu vermeiden, dass er beim Mähen Tiere tötet. „Ich hab schon viele Methoden ausprobiert und muss sagen: Das funktioniert gut“, sagt er. Der Wildretter ist ein Alarmgerät, das die Tiere beim Grasschneiden aufscheucht. Es wird vorn am Trecker befestigt und sendet einen durchdringenden Alarmton, der über fünf Hektar weit zu hören ist. „Ich kann von der Maschine aus sehen, wie Rehe und Hasen flüchten“, sagt Felbeck. „Den kleinen Hasen will ja auch keiner die Löffel abschneiden.“