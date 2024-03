Längere Staus als sonst Bahnstreik sorgt für volle Straßen in NRW

Unterdessen drohen auch im kommunalen Nahverkehr Streiks. Verdi NRW erklärte am Dienstag die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Verkehrsbetrieben für gescheitert. Noch vor Ostern sollen die Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden. Auch in diesem Tarifkonflikt geht es unter anderem um weniger Arbeitstage für die etwa 30 000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft hatte den öffentlichen Nahverkehr in NRW bereits in den vergangenen Wochen mit mehreren Warnstreikaufrufen über jeweils einen oder zwei Tage weitgehend lahmgelegt.