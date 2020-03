Rhein ist Unfallschwerpunkt : 65 Badetote in NRW - DLRG warnt vor Anstieg

Düsseldorf Baggerseen mit kalten Strömungen, leichtsinnige Männer und Kinder, die nicht mehr richtig schwimmen lernen: Die Zahl der Badetoten bleibt hoch in NRW. Die DLRG befürchtet, dass sich daran so schnell nichts ändert.

Die Zahl der Badetoten in Nordrhein-Westfalen bleibt 2019 gegen den Bundestrend auf Vorjahresniveau: 2019 seien in NRW 65 Menschen ertrunken - zwei Menschen mehr als im Vorjahr. Bundesweit ging die Zahl im vergangenen Jahr dagegen spürbar auf 417 Todesfälle durch Ertrinken zurück (2018: 504), wie die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft am Donnerstag in München berichtete.