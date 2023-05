Ausflüge in der Region Sieben schöne Hofläden mit Café in NRW

Im Hofladen des Hof Sebbel in Haltern am See gibt es – je nach Saison – regionales Obst und Gemüse wie Spargel, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Zwetschgen, Äpfel, Birnen und Kürbisse. Die Produkte finden Kunden auch auf den Wochenmärkten in Haltern, Oer-Erschwick und Datteln. Beim Laden gibt es auch ein Café mit Kuchen, Pfannkuchen und herzhaften Speisen wie Strammer Max und Schnitzel. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bietet das Café auch ein Frühstücksbuffet (17 Euro pro Person) an, in der Saison ein Spargelbuffet (25 Euro p.P.). Dafür kann man sich online anmelden.