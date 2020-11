Schlechtes Zeugnis für NRW : Armut in der „Problemregion Ruhrgebiet“ verschärft sich

Berlin Trotz jahrelang brummender Konjunktur macht nicht weniger Menschen Armut zu schaffen, sondern mehr - so steht es in einem Bericht eines Sozialverbandes. Vor allem im Ruhrgebiet sieht es nicht gut aus.

Wegen viel Armut besonders im Ruhrgebiet stellt der Paritätische Wohlfahrtsverband dem Land Nordrhein-Westfalen ein schlechtes Zeugnis aus. In puncto Armut sei es „das problematischste Bundesland“, heißt es in dem am Freitag publizierten „Armutsbericht 2020“. Zum einen liege die Armutsquote in NRW bei 18,5 Prozent und damit 2,6 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt. Außerdem gebe es eine starke Negativdynamik. „Seit Einsetzen des langfristigen Aufwärtstrends in 2006 ist die Quote in Nordrhein-Westfalen zweieinhalb Mal so schnell gewachsen wie die gesamtdeutsche Quote.“