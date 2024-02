Krebserzeugende Gefahrstoffe NRW-Arbeitsministerium warnt vor Risiken von „Berufskrebs“

Das NRW-Arbeitsministerium mahnt zum sicheren Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen am Arbeitsplatz. Eine am Arbeitsplatz entstandene Krebserkrankung sei aktuell die arbeitsbedingte Todesursache Nummer eins in Deutschland, teilte das Ministerium am Freitag in Düsseldorf anlässlich des Weltkrebstages (4. Februar) mit. Der Großteil der fast 2.200 Todesfälle infolge einer Berufskrankheit sei 2022 auf Krebserkrankungen zurückgegangen.