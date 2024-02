„Häufig gut qualifiziert“ Arbeitsagentur in NRW dringt auf schnelle Integration von Ukrainern

NRW-Arbeitsagentur-Chef Roland Schüßler dringt auf eine schnelle Integration ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. „In den nächsten Monaten werden in NRW rund 27.000 potentielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Sprach- und Integrationskurse beenden“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW am Donnerstag in Düsseldorf. Diese Menschen seien häufig gut qualifiziert. „Wenn es gelingt, dass sie schnell in Arbeit finden, führt das zu einer Entlastung sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für Unternehmen, die aufgrund personeller Engpässe auf der Stelle treten.“