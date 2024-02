NRW-Arbeitsagentur Keine Ungerechtigkeit durch Bürgergeld

Die Bundesagentur für Arbeit in NRW hat laut Schüßler in den vergangenen acht Monaten 33.000 Sanktionen gegen Bürgergeld-Empfänger ausgesprochen. Davon waren 85 Prozent Meldeversäumnisse. Das heißt, dass die Empfänger nicht zum Termin gekommen seien, was aber nicht automatisch bedeute, dass all diese Menschen Arbeit verweigerten. Die Zahl der Arbeitsverweigerer bei den Bürgergeld-Empfängern liege in ganz NRW „maximal im kleinen vierstelligen Bereich“, so Schüßler.