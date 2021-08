„Ungeimpfte müssen Einschränkungen hinnehmen“ : NRW-Arbeitgeberpräsident für 2G-Regeln in Betrieben

NRW-Arbeitgeberpräsident für 2G-Regeln in Betrieben

Der NRW-Arbeitgeberpräsident befürwortet 2G-Regeln in Betrieben (Symbobild). Foto: dpa/Daniel Naupold

Köln Nordrhein-Westfalens Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff hat sich für eine Ausweitung der 2G-Regeln auf die Betriebe ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass sich das 2G-Prinzip in vielen Bereichen des täglichen Lebens durchsetzen wird.

Wer sich nicht impfen lassen will, wird auf Dauer Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, auch am Arbeitsplatz", sagte Kirchhoff dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagsausgabe).