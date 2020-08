Kaltfront zieht über Region hinweg : Am Abend sind Gewitter und Starkregen in NRW möglich

Essen Noch schwitzt das ganze Land unter einer Hitzewelle. Doch schon am Samstagabend kann ganz anders aussehen: Eine Kaltfront zieht vom Westen aus über NRW hinweg. Sie kann im Süden und Osten des Landes Gewitter und Starkregen bringen.

Die Kaltfront sorgt nach der Hitze der vergangenen Tage zumindest für etwas Abkühlung am Sonntag: Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Noch eine Spur kühler soll es am Montag werden: Der DWD rechnet mit etwa 21 bis 24 Grad, in der Eifel sinken die Temperaturen auf bis zu 18 Grad.

Am Samstag blieb es in Nordrhein-Westfalen zunächst weiter heiß und schwül bei Höchstwerten um die 34 Grad. In Teilen des Landes hatte es am Samstagmorgen angefangen zu regnen. Es sei aber ruhig geblieben, wie mehrere Feuerwehr- und Polizei-Leitstellen in NRW mitteilten. Am Niederrhein hatte es laut DWD am Morgen bereits gewittert.