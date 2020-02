Kindesmissbrauchs-Netzwerk : Ermittlungen gegen 26 Beschuldigte in allen Bundesländern

Köln Bei den Ermittlungen gegen ein Pädophilennetzwerk, die im Oktober in Bergisch Gladbach ihren Anfang nahmen, haben die Behörden mittlerweile Tatverdächtige aus ganz Deutschland ins Visier genommen. Mehrere Verdächtige sitzen in NRW.

Verdachtsfälle auf sexuellen Kindesmissbrauch gebe es nunmehr in allen 16 Bundesländern, teilte die Polizei am Donnerstag in Köln mit. Allein in Nordrhein-Westfalen zählten die Ermittler demnach 26 Beschuldigte. Hintergrund sind die Ermittlungen gegen ein Pädophilennetzwerk, die im Oktober in Bergisch Gladbach bei Köln ihren Anfang hatten.