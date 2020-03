Schulministerium bestätigt : Abiturprüfungen in NRW sollen trotz Coronavirus stattfinden

Düsseldorf Das NRW-Schulministerium will die Abiturprüfungen wie geplant abhalten. Sollte es wegen Corona Ausfälle geben, sollen die zu den regulären Nachschreibeterminen nachgeholt werden.

Das NRW-Schulministerium sieht keine Notwendigkeit, die Abi-Prüfungen wegen des Coronavirus zu verschieben. Sollten Prüfungen wegen Krankheit, Quarantäne oder vorübergehenden Schulschließungen ausfallen, gebe es vom 7. Mai an die auch sonst üblichen Nachschreibtermine, teilte das Schulministerium am Mittwoch mit. Für Schüler, die diesen Termin aus vergleichbaren Gründen ebenfalls nicht wahrnehmen können, sei ein dezentrales Nachschreibeverfahren vorgesehen. Zeitweise geschlossene Schulen sollten den Abiturienten das Unterrichtsmaterial zur Vorbereitung zuschicken. Zuvor hatte die „WAZ“ über die Regelungen berichtet.

Das Ministerium will die Schulen über dieses Vorgehen nach eigenen Angaben noch diese Woche via E-Mail informieren. Ob das Thema auch bei der Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Berlin eine Rolle spiele, sei offen, sagte ein Ministeriumssprecher.