Am Wochenende : Sperrungen auf NRW-Autobahnen sorgen für Einschränkungen

Am Wochenende

Gelsenkirchen Autofahrer müssen sich am Wochenende in NRW auf weitreichende Einschränkungen einstellen. Die Autobahnkreuze Hilden, Mönchengladbach und Breitscheid werden teilweise gesperrt.

Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Betroffen sind die A3, die A46 und A52. Ebenso wird ein rund 30 Kilometer langer Abschnitt der A3 zwischen Wesel und Rees in beide Richtungen voll gesperrt. Von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) wird dort an zwei Brücken gebaut.

Am Kreuz Mönchengladbach wird die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Am Kreuz Breitscheid trifft es die Verbindung von der A3 aus Richtung Köln auf die A52 nach Düsseldorf. Ab Montag (5 Uhr) sollen alle Abschnitte wieder frei sein.