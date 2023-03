Von der Fotoparty bis zum Rittermahl Neun Ideen für den Junggesellenabschied in NRW

Lustige Erinnerungsfotos gehören zu einem Junggesellenabschied sowieso schon dazu. Warum es also nicht gleich bei einem gemeinsamen Fotoshooting richtig krachen lassen. So gibt es beispielsweise in einem Fotostudio in Bochum die Möglichkeit, sich mit verrückten Requisiten auszustatten, eine Konfettischlacht zu veranstalten und unter eigens ausgewählter Musik als Gruppe vor der Kamera zu posieren. Am Ende des Shootings erhält jeder Teilnehmer sein persönliches Lieblingsfoto als Ausdruck. Eine solche „Fotoparty“ ist auch in anderen NRW-Städten möglich. Weitere Infos unter https://www.picturepeople.de/