Bilanz der Anti-Terror-Zentralstelle : NRW-Ermittler haben 660 Gefährder im Blick

Düsseldorf Sie verfolgen auch Bagatelldelikte, wenn sie von sogenannten Gefährdern begangen werden: Die „Zentralstelle Terrorismusverfolgung“ in Düsseldorf ist eine Reaktion der Justiz auf den Terroranschlag des Islamisten Anis Amri.

Die Anti-Terror-Zentralstelle der Justiz in Nordrhein-Westfalen hat seit ihrer Gründung rund 660 sogenannte Gefährder im Blick gehabt. Das geht aus einer ersten Bilanz hervor, die NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Montag nach zweieinhalb Jahren vorgestellt hat.

ZenTer habe gegen die Ehefrau des sogenannten Kölner Rizin-Bombers ermittelt, gegen eine algerische Sklavenhalterin des IS und wegen des erst kürzlich erfolgten Messer-Attentats in Stolberg bei Aachen. Auch im Fall des am Wochenende in einem Regionalzug in Köln entdeckten Sprengsatzes ermittelt ZenTer.