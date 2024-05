Tragisches Unglück nahe Petershagen 61-jährige Wasserskifahrerin auf Weser in NRW tödlich verunglückt

Auf der Weser ist in Nordrhein-Westfalen eine 61-jährige Wasserskifahrerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Duisburg am Montag mitteilte, stürzte die Frau am Samstag (25. Mai 2024) nahe Petershagen ins Wasser. Ihr 67-jähriger Ehemann wendete das von ihm geführte Sportboot und zog die bewusstlose Frau an Land.