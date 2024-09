Bericht des NRW-Wirtschaftsministeriums 458 Transporte mit radioaktiven Stoffen in NRW im Jahr 2023

Im vergangenen Jahr hat es in Nordrhein-Westfalen 458 Transporte mit radioaktiven Stoffen gegeben. Dabei handelte es sich in 261 Fällen um Kernbrennstoffe und in 197 Fällen um sonstige radioaktive Stoffe, wie das Landesministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in einem Bericht mitteilte, der am Mittwoch im zuständigen Ausschuss des Landtags in Düsseldorf vorgestellt werden soll. Alle im Jahr 2023 durchgeführten Transporte verliefen den Angaben nach ohne Zwischenfälle.