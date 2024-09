Grevenbroich und Velbert betroffen 24 NRW-Orten fehlt eine vorgeschriebene Postfiliale

Die Deutsche Post hat noch immer weniger Filialen auf dem Land als sie haben müsste. Im Juli habe es bundesweit 141 sogenannte unbesetzte Pflichtstandorte gegeben, teilte die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mit. NRW-weit fehlen nach den Angaben 24 Filialen – unter anderem in Ortsteilen von Grevenbroich, Velbert, Pulheim, Erftstadt und Overath, in Siegen, Hagen, Lippstadt und Hamm und teils auch in Großstädten wie Dortmund oder Essen.