Stille Reserven : 2021 tauschten NRW-Bürger 7,7 Millionen D-Mark in Euro

2021 tauschten NRW-Bürger 7,7 Millionen D-Mark in Euro

Düsseldorf Vergessen in Taschen und Einkaufstüten oder versteckt im Bücherregal: Auch zwanzig Jahre nach der Einführung des Euros sind D-Mark-Scheine und Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben.

Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen brachten insgesamt rund 7,7 Millionen Mark in die NRW-Filialen der Deutschen Bundesbank. Über 5400 Wechselvorgänge verzeichneten die Banker. Im vergangenen Jahr waren es allerdings noch deutlich mehr: Bei mehr als 10 700 Vorgängen brachten die Besitzer 2020 knapp 9,3 Millionen Mark zum Tausch. Bundesweit wurden in diesem Jahr insgesamt Banknoten und Münzen im Wert von 43,1 Millionen Mark (rund 22 Mio. Euro) bei der Deutschen Bundesbank eingewechselt.