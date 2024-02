Fahrten durch NRW 180.000 Euro für Probefahrten mit leeren Atommüll-Castoren

Auf die Frage der SPD-Landtagsabgeordneten Nina Andrieshen, was denn daraus geworden sei, antwortete Neubaur, mit dem Haushaltsgesetz 2023 habe die Landesregierung der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen ermöglicht, Grundstücke zum Neubau eines Zwischenlagers am Standort Jülich zu erwerben. Auf die Frage, in welcher Höhe das Land denn die Kosten mittragen würde, blieb sie vage. In der SPD-Anfrage heißt es: „Die Kosten eines derartigen Neubaus liegen nach Schätzungen bei ca. 450 Millionen Euro.“