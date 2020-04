Mordkommission im Einsatz : 17-Jähriger bei Messerangriff in Ahlen lebensgefährlich verletzt

17-Jähriger bei Messerangriff in Ahlen lebensgefährlich verletzt

Ahlen/Münster Zwei Personen sind bei einem Kampf in Ahlen verletzt worden. Ein Minderjähriger musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist Dienstagnacht ein 17-Jähriger in Ahlen lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer musste in der Nacht notoperiert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 21-Jähriger einen 17-jährigen Ahlener mit einem Messer im Halsbereich lebensgefährlich verletzt haben", sagte Kriminalhauptkommissar und Leiter der Mordkommission, Ulrich Bux.