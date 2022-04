Nach dem Hochwasser : 100 Millionen Euro Aufbauhilfe an NRW-Betriebe

Düsseldorf Nach der Flutkatastrophe ist an NRW-Betriebe bislang eine Aufbauhilfe in Höhe von etwa 100 Millionen Euro ausgezahlt worden. Mit einem umfangreichen Hilfsprogramm unterstützt die Landesregierung betroffene Unternehmen beim Wiederaufbau. Tempo soll wieter hochgehalten werden.

Nach der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer ist bislang an die betroffene Unternehmen in Nordrhein-Westfalen eine Aufbauhilfe in Höhe von etwa 100 Millionen Euro ausgezahlt worden. „Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe nimmt weiter an Fahrt auf“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag bei einem Besuch in Euskirchen. Mit einem umfangreichen Hilfsprogramm aus Soforthilfen, der Aufbauhilfe und dem Universalkredit der NRW-Bank unterstütze die Landesregierung betroffene Unternehmen beim Wiederaufbau.