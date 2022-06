1,3 Millionen Menschen im Gesundheitsbereich tätig : Gesundheitswirtschaft in NRW wächst weiter

Düsseldorf Die Gesundheitsbranche in NRW wächst weiter. Mehr als 1,3 Millionen Menschen waren demnach im Gesundheitsbereich tätig. Das teilte das statistische Landesamt mit.

Die Gesundheitsbranche in Nordrhein-Westfalen wächst weiter. Im Jahresdurchschnitt 2021 war in NRW mehr als 1,3 Millionen Menschen im Gesundheitsbereich tätig, wie das statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das seien 3,3 Prozent mehr gewesen als im Jahr zuvor und 15 Prozent mehr als 2015.