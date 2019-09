Mordkommission ermittelt im Münsterland : Mann soll Ex-Frau und dann sich selbst getötet haben

Nottuln In der Nacht wird die Polizei im Münsterland zu einem Streit in einer Wohnung gerufen. Doch es ist zu spät: Beamte finden später eine getötete Frau auf einer Wiese und dann ihren Ex-Partner, der vom Zug erfasst wurde.

Nach einem Streit zwischen Ex-Partnern haben Polizisten im Kreis Coesfeld die Leichen der beiden entdeckt. Die 27-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch tot auf einer Grünfläche am Ortsrand von Nottuln-Appelhülsen entdeckt worden, den 34-Jährigen fand die Polizei wenig später an einer Bahnstrecke. Er war von einem Zug erfasst worden. Es sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass der 34 Jahre alte Mann seine von ihm getrennt lebende Frau so schwer verletzte, dass sie starb. Beide stammen aus Syrien.