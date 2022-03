NRW will Feuerwehr stärken : Notfallsanitäter sollen mehr Geld bekommen

Düsseldorf Sanitäter im notfallmedizinischen Dienst dürfen sich in NRW über eine Zulage freuen. Damit wollen die beiden Regierungsparteien den Beruf attraktiver gestalten.

CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen wollen den Beruf der Feuerwehr weiter stärken. In einem gemeinsamen Beschluss sprechen sie sich für eine bessere Bezahlung für Beamte in der Notfallrettung aus. Demnach sollen Notfallsanitäter eine Zulage von 2,50 Euro pro Stunde erhalten. „Das Modell der Erschwerniszulage pro Stunde schafft einen Anreiz, den wichtigen Dienst als Notfallsanitäter zu leisten“, sagte Thomas Schnelle, Feuerwehrexperte der CDU-Landtagsfraktion.

Ralf Witzel, Fraktionsvorsitzender der FDP, erklärte, dass die Erschwerniszulage die gestiegene Verantwortung der Notfallsanitäter würdige. „Die Sanitäter übernehmen am Unfallort regelmäßig eigenverantwortlich umfangreiche Erstversorgungen“, so Witzel.

In einigen anderen Bundesländern bekommen die Notfallsanitäter die Zulage bereits schon. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt sie ebenfalls bei 2,50 Euro, in Schleswig-Holstein bei 2,04 Euro, in Bremen bei 1,50 Euro und in Sachsen bei drei Euro. In Berlin wird monatlich eine Zulage von 200 Euro gewährt.