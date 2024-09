Vorfall in Gelsenkirchen Messerstecherei erfunden – 45-Jähriger wollte nur mit Polizei reden

Als ein Streifenwagen mit Blaulicht am vermeintlichen Tatort ankam, trafen die Beamten dort nur auf den 45-Jährigen. Der habe sofort zugegeben, dass er sich die Geschichte mit der Messerstecherei nur ausgedacht habe. Die Beamten hätten aber so schnell wie möglich kommen müssen, um ihm eine Auskunft zu erteilen. Konkret habe der Mann wissen wollen, wem ein geparktes Auto gehöre. Weshalb ihn das so sehr interessierte, fanden die Polizisten nicht heraus. Sie erstatteten eine Strafanzeige wegen missbräuchlicher Nutzung des Notrufs.