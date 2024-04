Tipps vom Experten So reagieren Sie richtig auf die Nosferatu-Spinne – und so hält man sie fern

Nosferatu-Spinne – schon der Name löst Unbehagen aus und führt bei den meisten dazu, nichts Gutes zu erwarten. Zumal es sich bei dem bis zu acht Zentimeter großen Tier um eine Giftspinne handelt. Seit einigen Jahren erkennen immer mehr Menschen in NRW das Tier auch in ihrem Umfeld und suchen Rat. Das sollten Sie über die Nosferatu-Spinne wissen: