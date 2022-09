Tipps vom Experten : In welchen NRW-Städten die Nosferatu-Spinne schon gesichtet wurde

Düsseldorf Eigentlich kommt sie aus dem Mittelmeer-Raum, doch auch bei uns scheint sie sich wohl zu fühlen – immer häufiger entdecken Menschen die Nosferatu-Spinne in Häusern und Wohnungen. Was ein Spinnenexperte rät.

Die Nosferatu-Spinne ist eine Laufspinne, das heißt, sie spannt kein Netz. Auch deshalb ist es – gerade für Spinnen-Phobiker – oft eine Überraschung, wenn sie das Tier bei sich zu Hause entdecken. Keine Vorwarnung durch Spinnennetze in der Garage oder im Keller. Doch in immer mehr NRW-Städten werden sie gesichtet. Im Kostenpflichtiger Inhalt Kreis Kleve hat eine Frau ein Exemplar entdeckt und per App die Art bestimmt. Auch in Jüchen hat ein Spinnenexperte das Tier an der Garage einer Familie eindeutig identifizieren können. Laut Medienberichten wurde im Kreis Coesfeld im Münsterland ebenfalls eine solche Spinne gesichtet. Die Sichtungen häufen sich also, auch in Leverkusen, Büttgen und Grevenbroich wurden die Krabbeltiere gefunden.