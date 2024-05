Verbreitungskarte In welchen NRW-Städten die Nosferatu-Spinne besonders häufig vorkommt

Je weiter man den Zeitregler in die Vergangenheit schiebt, umso seltener werden die Sichtungen. So tauchten die ersten Funde in den 2000er-Jahren in Düsseldorf und Korschenbroich auf, Jahre später auch in Köln und Duisburg. Ab circa 2018 nahmen die Sichtungen überall zu, seit 2022 ist kaum mehr ein Gebiet zu finden, in dem die Nosferatu-Spinne nicht gesichtet wurde.