Sichtungen in NRW Die Nosferatu-Spinne ist wieder da

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie groß das Geschrei gewesen sein muss: Stephan Loksa, Spinnenexperte des Aquazoo Löbbecke musste bereits im März in einer Düsseldorfer Kita eine Nosferatu-Spinne abholen. Um welche Kita es sich genau handelt, das wollte die Leitung nicht in der Zeitung lesen. Loksa holte das Tier dort ab. Und das, sagt er, wird jetzt wo das Wetter frühlingshafter wird, wieder häufiger passieren. Die Jungtiere, die im vergangenen Spätsommer und Herbst als Eier abgelegt worden sind, würden jetzt immer größer. „Und dann sehen wir sie schlicht wieder häufiger“, sagt er. Außerdem verbringen Menschen wieder mehr Zeit draußen, Fenster uns Balkontüren bleiben länger offen und Spinnen können sich so wieder eher neu einnisten – wenn sie denn nicht schon in Haus oder Wohnung geblieben ist.