„Untragbare Qualitätsprobleme“: Nordwestbahn wegen häufiger Zugausfälle abgemahnt

Gelsenkirchen/Osnabrück Wegen häufiger Zugausfälle bei der Nordwestbahn am Niederrhein und im Münsterland hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) das Bahnunternehmen abgemahnt. Von einer desaströse Betriebsstabilität ist die Rede.

In einer Mitteilung von Dienstag ist von „untragbaren Qualitätsproblemen“ die Rede. So seien im Dezember rund 350 der etwa 8000 Fahrten zwischen Emscherregion und Münsterland sowie im Niers-Rhein-Emscher-Netz ausgefallen, sagte ein VRR-Sprecher. Im Januar sei die Situation ähnlich. Zudem sorge das Unternehmen mit Sitz in Osnabrück bei Zugausfällen nicht für ausreichenden Ersatzverkehr und Information, kritisierte der Verkehrsverbund.