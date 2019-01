Zehn Prozent der Lokführer krank: Nordwestbahn streicht am Montag Verbindungen

Düsseldorf Bei der Nordwestbahn fallen momentan viele Zugfahrten aus - weil die Lokführer krank sind. Auch am Montag richtet der Bahnbetreiber auf mehreren Linien Schienenersatzverkehr ein.

Nach vielen Zugausfällen am Wochenende müssen sich Reisende auch am Montag auf Störungen bei der Nordwestbahn einstellen. Der RE 10 zwischen Kleve und Düsseldorf und die RB 45 zwischen Coesfeld und Dorsten verkehren nur im Stundentakt. „Auf der Linie RB 36 ist von etwa 11 bis 18 Uhr nur Schienenersatzverkehr möglich“, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn am Sonntag. Auch die Linie RB 31 ist betroffen. Zwischen Xanten und Duisburg solle zumindest bis mittags Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, kündigte der Sprecher an. Bahnfahrer sollten im Internet nachschauen, ob ihr Zug fährt.