Bis zum 23. September : Nordrhein-Westfalen verlängert wieder Corona-Maßnahmen

NRW hat die Corona-Maßnahmen verlängert. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Damit gilt weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV, in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen sowie in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit. Für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt außerdem ein aktueller negativer Test erforderlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nordrhein-Westfalen hat die derzeit geltenden Corona-Regeln bis zum 23. September verlängert. Damit gilt weiterhin Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr, in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen sowie in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt außerdem ein aktueller negativer Test erforderlich.

Auch für Schulen und Kitas ändert sich den Angaben zufolge nichts. Tests sollen dort nur noch „anlassbezogen“, also bei Symptomen, erfolgen. An Schulen gibt es zudem eine Empfehlung zum freiwilligen Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Verlängert wurde auch die Test-und-Quarantäneverordnung. Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich zehn Tage in Isolation, kann sich jedoch - wenn keine Symptome vorliegen - nach fünf Tagen mit einem offiziellen negativen Schnelltest oder PCR-Test „freitesten“.

Auch wenn die aktuelle Sommerwelle abklinge, sei die Aufrechterhaltung der derzeit geltenden Maßnahmen nach wie vor erforderlich, erklärte der Gesundheitsminister. „Wir wollen alles tun, um möglichst gut vorbereitet in den Herbst zu gehen.“

(kag/epd)