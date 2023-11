Job, Kinder, Pflege Viele Teilzeit-Studierende in NRW

Nordrhein-Westfalen kommt einer Studie zufolge auf die meisten Teilzeit-Studierenden aller Bundesländer. Mit 97 701 Personen waren im Wintersemester 2022/23 rund 44 Prozent der deutschlandweit 223 331 Teilzeit-Studierenden an einer Hochschule in NRW eingeschrieben. Das geht aus einer Analyse des CHE Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervor. Schaue man auf die Quote, so komme das bevölkerungsreichste Bundesland im Ländervergleich mit einem Teilzeitler-Anteil von 13,0 Prozent unter allen Studierenden auf Platz zwei nach Hamburg.