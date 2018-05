Nordkirchen: Bewaffneter Räuber steigt an Stoppschild zu Autofahrerin

In Nordkirchen hat Mann mit einer Pistole das Auto einer 51-Jährigen gekapert, als sie an einem Stoppschild hielt. Er übernahm das Steuer und raubte Geld.

Die 51-jährige Frau war am Samstag gegen 21 Uhr mit einer Begleiterin im Auto in Richtung Nordkirchen unterwegs. Als sie an einem Stoppschild hielt, stellte sich ein Mann vor den Wagen und zeigte mit einer Pistole auf sie, berichtet die Polizei. Der Täter zwang die Fahrerin auf den Rücksitz und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Unterwegs forderte er von den Frauen Geld. Im Ortskern in Nordkirchen verließ er den Wagen und flüchtete zu Fuß.