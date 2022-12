Crash in Thüringen Geisterfahrer-Unfall fordert drei Tote – zwei aus NRW

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A38 in Nordthüringen sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen - zwei von ihnen lebten in Nordrhein-Westfalen. Ein 80-Jähriger sei in der falschen Richtung unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei in Nordhausen am Abend mit. Er saß allein im Auto und starb; ebenso der 45-jährige Fahrer im anderen Wagen und dessen 23-jährige Mitfahrerin. Sie wohnten in NRW.