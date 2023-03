Pipeline-Explosionen in der Ostsee „Jeder erfahrene Hobbytaucher kann das schaffen“

Noch gibt es keine gesicherten Erkenntnisse über den Anschlag auf die Pipelines Nordstream 1 und 2 in der Ostsee im vergangenen September, Medienberichten zufolge soll eine pro-ukrainische Gruppe ihn verübt haben. Zum Einsatz gekommen sein soll möglicherweise eine Jacht, die die Bundesanwaltschaft hat durchsuchen lassen. Demnach könnte ein Team, bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, den Sprengstoff zu den Tatorten gebracht haben. Die Anschläge erfolgten in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern. Welche Probleme bei einem solchen Tauchgang auftreten können, und welche Fähigkeiten solche Taucher besitzen müssen, erklärt Christopher Tennes, Geschäftsführer des Unternehmens Aqua-Nautik in Niederkrüchten, das Dienstleistungen im Bereich der Unterwasserarbeiten anbietet.