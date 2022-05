In Zaun hängen geblieben : 21-jähriger Motorradfahrer aus Brühl stirbt nach Verkehrsunfall

In Zaun hängen geblieben

Nörvenich Ein Zaun wurde einem jungen Motorradfahrer zum Verhängnis. Er ist mit seiner Maschine dort hängen geblieben und noch an der Unfallstelle gestorben.

Ein 21-Jähriger aus Brühl bei Köln verlor am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 477 sein Leben, als er mit seinem Krad von der Fahrbahn abkam und sich abseits der Straße in einem Zaun verfing, teilte die Polizei am Montag mit.