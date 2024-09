Noch ein Fund? Zwei Tote in Gronau – Spurensicherung erneut im Einsatz

Im Fall der beiden in Gronau gefundenen Leichen haben die Ermittler den Fundort an einem Maisfeld erneut abgesucht. „Es ist dort am Dienstag auch etwas gefunden worden, das sichergestellt wurde und nun untersucht wird“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Worum es sich dabei handelte, wollte er nicht sagen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Leichenfund gebe, werde geprüft. Ein RTL-Reporterteam hatte nach eigenen Angaben nahe dem Fundort ein blutiges Haarbüschel entdeckt.