Gastronomen über No-Show-Gebühren „Unsere Gäste sind verbindlicher geworden“

Vor einem Jahr hat Sarah Bourgueil angefangen, in ihrem Bistro Fatal in Düsseldorf eine Reservierungsgebühr von 50 Euro zu erheben, die aber nur dann fällig wird, wenn die Gäste nicht rechtzeitig absagen. No-Shows lautet der Branchen-Begriff dafür. Was bisher bei Tischen ab vier Personen galt, hat sie vor kurzem auch auf Reservierungen ab zwei Personen ausgeweitet. Ausschlaggebend dafür war ein Abend, an dem sechs Zweier-Tische kurzfristig abgesagt hatten – was nicht zu kompensieren war. „Wir wollen uns nicht an den Gästen bereichern“, erklärt Sarah Bourgueil, „sondern es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie sich an die getroffene Abmachung halten müssen.“