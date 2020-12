Landwirte wollen mit Hunderten weihnachtlich beleuchteten Treckern in vielen Teilen von NRW für kleine Lichtblicke in der Pandemie sorgen. Die Aktion am Nikolausvorabend steht unter dem Motto «Ein Funke Hoffnung».

Katrin Abel (r) und Jonas Lichtlinghagen sitzen in ihrem weihnachtlich geschmückten Trecker in der Nähe des SOS Kinderdorfs in Lüdenscheid.