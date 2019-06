Video von Auftritt in Köln : 14-jähriger Comedian im Rollstuhl begeistert das Internet

Köln Mit Witz und Rollstuhl: Der 14 Jahre alte Comedian Carl Josef begeistert mit Scherzen - auch über seine Behinderung - das Netz. Er trat bei einer Show in Köln auf.

In einer Episode der Online-Comedy-Sendung „NightWash“ von Anfang Juni trat der Jugendliche, der an einer voranschreitenden Muskelschwäche leidet, als jüngster Live-Act in der Geschichte der Sendung auf. Der am Montag bei YouTube veröffentlichte Clip seines Auftritts wurde bis Mittwochabend bereits mehr als 1,8 Millionen Mal geklickt. Das Video bekam mehr als 160.000 „Daumen hoch“.