Nasses Wetter Niedrigste Erdbeerernte in NRW seit Jahren

Die Erdbeerernte in Nordrhein-Westfalen fällt in diesem Jahr wenig üppig aus. Mit 26.144 Tonnen sei 2024 die geringste Erdbeerernte innerhalb der letzten zehn Jahre zu verzeichnen, teilt das Statistische Landesamt IT.NRW mit. In diesem Jahr werden demnach 13.621 Tonnen Erdbeeren auf 1.384 Hektar im Freiland geerntet. In Gewächshäusern und unter hohen Schutzabdeckungen wird den Angaben zufolge mit 12.523 Tonnen etwas weniger eingesammelt.