Zweiter Markt zieht nach Welche Neuerung Kunden in niederländischen Supermärkten freuen wird

Die Chips für Einkaufswagen wurden bereits in den 80er Jahren eingeführt. Jahrelang hatten Supermärkte damit zu kämpfen, dass Einkaufswagen einfach mitgenommen wurden oder nicht mehr an die vorgesehenen Orte zurückgestellt wurden. In Corona-Zeiten verzichteten in den Niederlanden fast alle Supermärkte aus Hygienegründen auf Chips. Nun habe man festgestellt, dass in dieser Zeit kaum Einkaufswagen verschwanden. Daher habe man sich zu diesem Schritt nun entschlossen.