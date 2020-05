Tödlicher Unfall in Niederkassel : Vierjährige stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Niederkassel Tragödie in Niederkassel: Ein kleines Mädchen hat mit seinem Roller die Fahrbahn überquert, ein Lastwagen konnte nicht mehr bremsen. Das Kleinkind starb an den schweren Verletzungen.

Ein vier Jahre altes Mädchen ist mit seinem Tretroller in Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis von einem Kleintransporter überfahren worden. Es starb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen habe das Mädchen ohne sich zu vergewissern, ob ein Fahrzeug kommt, mit seinem Roller die Niederkasseler Straße überquert, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Zur gleichen Zeit war ein Lastwagen aus Richtung Niederkassel-Stockem in Richtung Niederkassel Ortszentrum unterwegs. Beim Zusammenstoß wurde das Mädchen tödlich verletzt.