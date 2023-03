Grausiger Fund in Niederkassel Passant entdeckt kopfüber in Kanalschacht steckende Leiche

Niederkassel · Grausamer Fund in Niederkassel: Ein Passant hat in der Nacht zu Sonntag eine kopfüber in einem Kanalschacht steckende Leiche entdeckt. Der Tote war in blutgetränkte Decken gewickelt und mit Split zugeschüttet.

12.03.2023, 12:28 Uhr

Neben einer Landstrasse in Niederkassel-Lülsdorf sieht man den Kanaldeckel, wo ein Passant eine kopfüber steckende Leiche in einem Kanalschacht entdeckt hat. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Von Michael Wrobel und Dieter Hombach