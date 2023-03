Leichenfund im Kanalschacht bei Bonn Tatverdächtiger war Untermieter des Opfers

Die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass die Wohnung der beiden Männer in Köln-Porz-Langel der Tatort war. Am Nachmittag des 11. März sei es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. In deren Verlauf habe der Tatverdächtige seinem 46-jährigen Mitbewohner die Kopfverletzungen zugefügt. Das legen Zeugenaussagen und Blutspuren in der Wohnung nahe, so die Staatsanwaltschaft.