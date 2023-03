Tatverdächtiger festgenommen Kopfüber in Kanalschacht steckende Leiche in Niederkassel entdeckt

Niederkassel · Grausamer Fund in Niederkassel: Ein Passant hat in der Nacht zu Sonntag eine kopfüber in einem Kanalschacht steckende Leiche entdeckt. Der Tote war in blutgetränkte Decken gewickelt und mit Splitt zugeschüttet. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

12.03.2023, 19:05 Uhr

Neben einer Landstrasse in Niederkassel-Lülsdorf sieht man den Kanaldeckel, wo ein Passant eine kopfüber steckende Leiche in einem Kanalschacht entdeckt hat. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Von Michael Wrobel und Dieter Hombach