Tatverdächtiger festgenommen Toter in Kanalschacht bei Bonn gefunden – Streit könnte Tat vorausgegangen sein

Im Fall des kopfüber in einem Kanalschacht steckenden Leichnams soll der Tat ein Streit zwischen dem Opfer und dem in der nahegelegenen Wohnung des Opfers festgenommenen Tatverdächtigen vorausgegangen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag war der später getötete Mieter einer Wohnung in Köln-Porz, der 40 Jahre alte Beschuldigte war sein Untermieter. Am Samstag gerieten beide offenbar in einen Streit, dessen Ursache unklar ist. Im Verlauf des Streits soll der Beschuldigte seinem 46 Jahre alten Bekannten, einem Spanier, schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, an denen er schließlich starb.